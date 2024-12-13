وقال موفد "سكاي نيوز عربية" إلى دمشق، إن الساحة شهدت تجمع عدد كبير من السوررين القادمين من مختلف مناطق البلاد.

كما توافد آلاف السوريين إلى باحة الجامع الأموي في دمشق، قبيل صلاة الجمعة التي يتوقع أن يشارك فيها زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني.

وظهر في صور منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع عدد غفير من السوريين بينهم رجال ونساء وأطفال في باحة المسجد في دمشق القديمة، في مشهد غير مألوف في العاصمة السورية.

وكان رئيس هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني قد دعا الشعب السوري للنزول إلى الميادين للاحتفال بما وصفه بـ"انتصار الثورة المباركة" وسقوط النظام السوري.

وأكد في كلمة بثت عبر منصات الهيئة، على "أهمية التعبير عن الفرح من دون استخدام السلاح أو ترويع المدنيين".