وقال بلينكن عقب اجتماعه مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة: "رأينا خلال الأسبوعين المنصرمين إشارات مشجعة على إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف: "في مباحثاتي مع الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان والوزير فيدان، تحدثنا عن ضرورة موافقة حماس على الاتفاق (في غزة) الذي يمكن أن يساعد أخيرا في وضع حد للأمر".

وتابع: "نقدر كثيرا الدور الذي يمكن أن تضطلع به تركيا باستخدام تواصلها مع حماس، لمحاولة إنهاء الأمر".