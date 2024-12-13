وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، شخصا من بين الحشد يطلق النار بشكل خطير بين المحتفلين.

وردا على اتهامات لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بإطلاق النار، أكدت أنها "ستحاسب أي طرف يثبت تورطه أو استغلاله للسلطة بشكل غير عادل، ولن تسمح بأي تجاوزات".

وأصدرت قوى الأمن الداخلي بيانا أعلنت من خلاله منع تنظيم التجمعات غير المرخصة بأي شكل من الأشكال، وحمل السلاح أو استخدامه في الأماكن العامة أو الخاصة.

تحذير من الجولاني