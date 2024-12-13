والتقط الفيديو الذي نشرته الفصائل من سيارة تتجول داخل مرافق المطار، وتظهر به مركبات عسكرية متوقفة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استحوذت على الأسلحة والذخائر التي تركها الجيش السوري في مطار دير الزور العسكري، تزامنا مع سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على أنحاء سوريا.

وفي وقت لاحق، انسحبت "قسد" إلى شرق الفرات مع دخول الفصائل مدينة دير الزور.

والجمعة أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن طائرات تابعة للتحالف الدولي حلقت في سماء دير الزور والرقة، منعا لاستغلال تنظيم "داعش" الأحداث وإعادة الانتشار في المدينتين.