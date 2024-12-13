وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي و رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الأحداث على الساحة السورية على" احترام الخيارات الحرّة للسوريين، ومواصلة العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

كما تناولا العلاقات الثنائية، وسبل توطيد التعاون المشترك، بما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

وتناول الاتصال الأوضاع الإقليمية واستعراض التطورات في قطاع غزة ولبنان، وذلك بحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وشددا على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، محذرين من تداعيات استمرار وتصعيد الصراع على أمن واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها.

وأكد الزعيمان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية من دون أي شروط أو عراقيل.