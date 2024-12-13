وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (اوتشا) في بيان "حتى 12 ديسمبر، نزح 1,1 مليون شخص إضافي في مختلف انحاء البلاد منذ بدء تصعيد الاعمال القتالية في 27 نوفمبر. معظم هؤلاء نساء وأطفال".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن نحو مليون شخص نزحوا منذ بدء هجوم المعارضة في سوريا، مما زاد من الضغط على النظام الصحي الهش، مشيرا إلى أن عودة اللاجئين قد تزيد هذه الضغوط.

وأضاف أن المنظمة أرسلت إمدادات طبية إلى مستشفى في دمشق، وتعمل على دعم مرافق أخرى.