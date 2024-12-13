وقال ستيفان دوجاريك إن أنطونيو غوتيريش "قلق بشدة للانتهاكات الأخيرة الكبيرة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. إن الامين العام قلق خصوصا لمئات الضربات الاسرائيلية في أماكن عدة في سوريا"، مؤكدا "الحاجة الملحة إلى نزع فتيل التصعيد على كل الجبهات في مختلف انحاء سوريا".

وأعلنت إسرائيل في الأيام الاخيرة شن مئات الضربات على مواقع عسكرية استراتيجية في سوريا، بعدما أطاحت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الأحد الرئيس بشار الأسد.

كذلك، سيطر الجيش الاسرائيلي على المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية المحتلة في "انتهاك" لاتفاق فض الاشتباك العائد الى العام 1974، بحسب الأمم المتحدة.

ودعا غوتيريش بلسان المتحدث باسمه الخميس "جميع الأطراف الى وضع حد للوجود غير المسموح به في المنطقة العازلة، والامتناع عن أي فعل من شأنه تقويض وقف إطلاق النار واستقرار الجولان".