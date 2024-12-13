وقالت الوكالة إنه تم تعيين برهان كور أوغلو قائما جديدا بالأعمال في السفارة التركية، من دون أن تحدد موعد بدء عمله.

الثلاثاء، أوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده ستعيد فتح سفارتها في دمشق حين تسمح الظروف بذلك.

وكانت السفارة قد اغلقت أبوابها في 26 مارس 2012، بعد عام من بدء الحرب في سوريا بسبب تدهور الوضع الأمني وعلى خلفية دعوات الحكومة التركية الى استقالة بشار الاسد.

وكان كور أوغلو عين سفيرا لتركيا في العاصمة الموريتانية نواكشوط قبل عام تماما.

ولم تُعرف الى الآن الفترة الزمنية التي سيمارس خلالها مهماته الموقتة في دمشق.