وأوضح بلينكن في تصريح للصحافيين قبيل مغادرته الأردن متجهاً إلى تركيا ضمن جولته لبحث الأزمة السورية، أن "الغرض المعلن من هذه الإجراءات الإسرائيلية هو محاولة ضمان أن المعدات العسكرية التي تخلى عنها الجيش السوري لن تقع في الأيدي الخطأ، مثل الإرهابيين والمتطرفين وغيرهم".

وأضاف: "لكننا سنتحدث، نتحدث فعلاً، مع إسرائيل ومع آخرين حول سبل المضي قدماً".

من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان أن إسرائيل أصبحت الآن "أقوى" منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة نهاية عام 2023.

وقال ساليفان في مؤتمر صحافي في السفارة الأميركية بالقدس: "سنتأكد من أن حماس لن تتمكن أبداً من تهديد إسرائيل بالطريقة التي فعلتها في السابع من أكتوبر".

وأضاف أن "ميزان القوى في الشرق الأوسط قد تغير بشكل كبير، حيث أصبحت إسرائيل أقوى، وأصبحت إيران أضعف، وقُضي على وكلائها".