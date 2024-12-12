ومن المقرر أن يُعقد اجتماع موسّع بين الوفد والقائد العام لغرفة التنسيق العسكري، زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني، ورئيس الحكومة المؤقتة محمد البشير، لبحث آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعي إقليمية ودولية للتعامل مع تداعيات المرحلة الراهنة في سوريا بعد التغيرات الأخيرة.