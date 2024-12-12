وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل: "استشهد 12 من عناصر تأمين المساعدات إثر غارات جوية إسرائيلية"، منهم 7 في منطقة المواصي برفح، و5 في منطقة المواصي بخان يونس.

وأضاف بصل أن "30 مواطنا أخرين غالبيتهم من الأطفال أصيبوا نتيجة للقصف الجوي الإسرائيلي، ونقلوا إلى مستشفيات في رفح وخان يونس".

وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت عناصر تأمين شاحنات المساعدات فجر الخميس، لافتا إلى أن عناصر تأمين المساعدات كانوا يحرسون 6 شاحنات تحمل الدقيق، وكانت في طريقها إلى مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

واعتبر بصل أن "الاحتلال يريد تدمير كل الخدمات للمواطنين في أنحاء قطاع غزة".

وشكلت شخصيات فلسطينية مستقلة بالتعاون مع عائلات فلسطينية،، مجموعات تضم عشرات الشبان، لتأمين المساعدات، حيث تعرضت عشرات الشاحنات خلال الأشهر الماضية لعمليات سطو وسرقة.