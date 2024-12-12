ووقع الهجوم قرابة الساعة 23,30 قرب حاجز النفق وهو معبر يقع جنوب القدس، ويربط بين إسرائيل والضفة الغربية.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، "نجمة داود الحمراء"، في بيان إنّ عناصرها أخلوا أربعة جرحى، من بينهم فتى يبلغ من العمر 12 عاما "أصيب بجروح خطرة بالرصاص".

من جهته، قال مستشفى هداسا في القدس إنّ الصبي يرقد في العناية المركّزة و"حاله حرجة".

ونفّذ الهجوم مسلح لاذ بالفرار، وفق الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان إنّ "قوات الأمن الإسرائيلية تلاحق الإرهابي وقد نصبت حواجز مرورية وحاصرت منطقة بيت لحم".