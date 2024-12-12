وأكّد أنيس فلوح مدير مطار دمشق الدولي "إن شاء الله، سيتم افتتاح المطار بأقصى سرعة لأننا نعمل بشكل مستمر".

وأضاف: "يمكن أن نبدأ بشكل سريع (عملية) مرور الطائرات في الأجواء السورية، بعدما تم إغلاقها".

وشاهد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية مسلحين من الفصائل ينتشرون حول المطار، بينما كان موظفون يتابعون عملهم في داخل المطار، حيث انتشرت قوات أمن مرتبطة بالسلطة الجديدة.

وغادر الجيش السوري وقوات الأمن السورية المطار، فجر الأحد، مع تقدّم "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة المتحالفة معها نحو المدينة.

وبحسب مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، فقد "غادر الأسد سوريا عبر مطار دمشق الدولي، قبل أن ينسحب عناصر الجيش والأمن" من المطار فجر الأحد.