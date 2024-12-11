جاء ذلك خلال لقاء رئيس دولة الإمارات بالعاهل الأردني الذي وصل العاصمة أبوظبي الأربعاء في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات، في إطار الحرص المتبادل على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، متانة العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع فرص التعاون الثنائي في جميع المجالات.

كما استعرض رئيس دولة الإمارات والملك عبدالله التطورات في سوريا، وأكدا في هذا السياق موقف البلدين الثابت تجاه وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية بجانب دعم كل ما يحقق تطلعات شعبها، مشددين على أن استقرار سوريا مصلحة إستراتيجية عربية وللمنطقة عامة.

وشددا على ضرورة تكثيف العمل من أجل تعزيز أسباب الاستقرار الإقليمي ومنع اتساع الصراع في المنطقة.

وأشاد الملك عبد الله الثاني بأهمية الجهود التي تبذلها دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد في دعم استقرار المنطقة ومنع توسع الصراع فيها.