وبعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وسيطرة الفصائل المسلحة، خرج عدد من السوريين إلى شوارع المدن المختلفة في مبادرة لتنظيف الشوارع.

وأظهرت الصور أشخاص مختلفين وهو يقومون برمي المخلفات والقيام بكنس الشوارع، في حي الميدان بدمشق.

كما أظهرت صور القيام برش المياه وتنظيف "ساحة الساعة" وسط حمص.

وأعلنت الفصائل المسلحة، الأحد، "إسقاط بشار الأسد وبدء عهد جديد لسوريا"، إثر دخول قواتها دمشق فجر الأحد عقب هجوم سريع أنهى حكم عائلة الأسد الذي امتد على أكثر من 5 عقود.