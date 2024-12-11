الرسالة التي، بحسب التقرير، كانت موجهة إلى رئيس الأمن القومي السوري، تم تمييزها على أنها رسالة من "عميل إسرائيلي يدعى موسى".

وذكر التقرير أن رسالة "العميل الإسرائيلي" وصلت إلى المسؤول السوري عبر تطبيق "واتساب".

كما ورد أن الوثائق تتضمن تحذيرات إسرائيلية للرئيس السوري السابق، لإثنائه عن السماح بنقل الأسلحة إلى حزب الله من داخل الأراضي السورية.

وبحسب ما ورد في الصحيفة، تتضمن الاتصالات رسائل بشأن الضربات الإسرائيلية في سوريا في أبريل 2023 ردا على حقيقة أن النظام سمح بإطلاق أسلحة إيرانية من أراضيه على إسرائيل.

وتحذر الرسالة وفقا لـ"جيروسالم بوست"، النظام السوري من أن إيران تحاول استغلال المساعدات التي قدمتها عقب زلزال فبراير 2023، لنقل الأسلحة عبر المطارات السورية.

وتوضح الوثيقة أن هذا هو السبب وراء مهاجمة إسرائيل لمطار النيرب العسكري في منطقة حلب.

وجاء في رسالة "موسى" إلى الحكومة السورية السابقة: "الإيرانيون يستغلون الكارثة المأساوية التي تعرضتم لها أعقاب الزلزال الذي وقع عندكم لصالح نقل الأسلحة من خلال طائرات".

وتابعت الرسالة: "التواجد الإيراني في المطارات واستخدامها من قبلهم هي بعض الأسباب التي تدفعنا إلى شن هجمات على أراضيكم، وأنتم الذين تدفعون الثمن الباهظ".

ولم تتمكن "سكاي نيوز عربية" من التحقق بشكل مستقل من الوثائق التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إطاحة نظام الأسد في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ورحل الأسد إلى روسيا، في أعقاب سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة السورية دمشق، بعد أيام من بدء هجوم مباغت وسريع انتقل من مدينة إلى أخرى بسلاسة ومن دون قتال تقريبا.