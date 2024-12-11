وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "دخول الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة العازلة جاء لضمان عدم سيطرة جماعات مسلحة أو إرهابية عليها".

وأضاف هغاري أن "الأخبار عن وصول الجيش الإسرائيلي إلى مشارف دمشق غير صحيحة".

وكان هغاري يتحدث من منطقة الجولان السورية المحتلة، حيث توغل الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة السورية.

وحول مدة مكوث الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة، قال هغاري إن ذلك "منوط بقرار المستوى السياسي، وإلى حين التأكد من أنه لا يوجد تهديد محتمل قد ينطلق من هذه المنطقة على أمن إسرائيل".

والأربعاء رصدت كاميرا "سكاي نيوز عربية" تقدم دبابات إسرائيلية في منطقة الجولان المحتلة.

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ، الأحد، تحريك قوات ومدرعات إلى المنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان المحتلة، وذلك عقب إعلان الفصائل المسلحة في سوريا السيطرة على دمشق.

والثلاثاء أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات عنيفة، دمر فيها معظم قدرات الجيش السوري.