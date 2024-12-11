والأحد أكد الجيش العراقي أن الوضع على الحدود مع سوريا "مؤَمَّن بالكامل"، مشيرا إلى 4 موانع تساعد على حماية الحدود.

وقال قائد قوات الحدود العراقية خير الله عيسى: "إننا نطمئن القيادات والمواطنين بأن الوضع على الحدود مع سوريا مؤَمَّن بالكامل، ولدينا 4 موانع: خنادق وسواتر ترابية ومانع سلكي قنفذي وجدار إسمنتي بارتفاع 3 أمتار ونصف المتر".

وأضاف أن "القوة المتحكمة في المعبر مكونة من 4 ألوية و6 أفواج احتياط، وممتدة على طول الحدود وفوج مشاة احتياط، مع وجود الحشد الشعبي في العمق"، مؤكدا أنه "لا يمكن خرق الحدود بأي شكل من الأشكال، والمنفذ مغلق".