دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية الحدود.
وقال الصدر: "على الحكومة العراقية أن تتخذ كل التدابير الأمنية اللازمة على الحدود العراقية غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، إزاء هذا التصعيد في المنطقة".
ومن جهة أخرى اعتبر زعيم التيار الصدري أن هناك "صمتا دوليا مطبق إزاء التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية".
وقال: "نشجب ونستنكر التوسع الاستعماري الإرهابي للصهاينة بدعم أميركي".
والأحد أكد الجيش العراقي أن الوضع على الحدود مع سوريا "مؤَمَّن بالكامل"، مشيرا إلى 4 موانع تساعد على حماية الحدود.
وقال قائد قوات الحدود العراقية خير الله عيسى: "إننا نطمئن القيادات والمواطنين بأن الوضع على الحدود مع سوريا مؤَمَّن بالكامل، ولدينا 4 موانع: خنادق وسواتر ترابية ومانع سلكي قنفذي وجدار إسمنتي بارتفاع 3 أمتار ونصف المتر".
وأضاف أن "القوة المتحكمة في المعبر مكونة من 4 ألوية و6 أفواج احتياط، وممتدة على طول الحدود وفوج مشاة احتياط، مع وجود الحشد الشعبي في العمق"، مؤكدا أنه "لا يمكن خرق الحدود بأي شكل من الأشكال، والمنفذ مغلق".