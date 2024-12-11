واعتبر خامنئي في أول تعليق له على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، أنه "يُزعم أنه عندما تضعف المقاومة فإن إيران الإسلامية سوف تضعف أيضا. إنني أؤكد بأن إيران قوية وستزداد قوة واقتدارا".

وأوضح أنه "مما لا شك فيه بأن السبب الرئيسي لما حدث في سوريا، تم وفق مخطط مشترك دبر له في غرفة قيادة أميركية وصهيونية".

وقال إن سبب سقوط نظام الأسد: "كان مدبرا في غرفة قيادة أمريكية وإسرائيلية، ونحن لدينا شواهد لا تترك مجالا للشك في هذا الخصوص".

وتابع خامنئي: "المقاومة تعني أنه كلما زادت الضغوط عليها أصبحت أكثر صلابة، وكلما ارتكب العدو المزيد من الجرائم اشتدت عزيمتها، وكلما تمت محاربتها أصبحت أكثر استحکاما وتوسعا".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد "لم يطلب أبدا" مساعدة طهران، أبرز داعم له مع روسيا، للتصدي لهجوم الفصائل المعارضة الذي انتهى بإسقاط نظامه. وصرح عراقجي للتلفزيون الرسمي أن الحكومة السورية "لم تطلب منا أبدا مساعدتها" عسكريا، موضحا أنه "فوجئ" بـ"سرعة" هجوم الفصائل و"عجز" الجيش السوري عن صده وسرعة التطورات، حسبما نقلت "فرانس برس".