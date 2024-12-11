وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن غارة جوية إسرائيلية على منزل في بيت لاهيا أسفرت عن مقتل 22 على الأقل، بينهم نساء وأطفال.

وأضافوا أن 7 فلسطينيين على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 7 آخرون في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت خدمة الدفاع المدني الفلسطينية إن شخصين آخرين قتلا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مدينة غزة.

وفي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، قال المسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 30 شخصا على الأقل كانوا يعيشون في المنزل متعدد الطوابق قبل ضربه، مضيفة أن العديد من أفراد العائلة ما زالوا مفقودين مع استمرار عمليات الإنقاذ خلال ساعات الصباح.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر في التقرير.

وتنفذ القوات الإسرائيلية عمليات في بيت حانون وبلدة بيت لاهيا القريبة ومخيم جباليا للاجئين منذ 5 من أكتوبر، وتقاتل مسلحي حركة حماس الذين يشنون هجمات من تلك المناطق وتسعى لمنعهم من إعادة تجميع صفوفهم.