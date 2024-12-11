وفي منشور بمنصة إكس، قالت القيادة المركزية الأميركية إن الحوثيين أطلقوا عدة طائرات مسيرة وصاروخ كروز، أثناء عبور السفن للخليج الاثنين واليوم الثلاثاء.

وأضافت "لم تسفر الهجمات الطائشة عن إصابات، أو أضرار لأي سفن أو مدنيين أو البحرية الأميركية".

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي قال في وقت سابق من الثلاثاء إن الجماعة استهدفت ثلاث سفن إمداد أميركية، ومدمرتين أمريكيتين مرافقتين لها في خليج عدن.