وذكر نتنياهو، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "نريد علاقات مع النظام الجديد في سوريا. لكن إذا سمح هذا النظام لإيران بالعودة إلى ترسيخ وجودها في سوريا، أو سمح بنقل الأسلحة الإيرانية أو أي أسلحة أخرى إلى حزب الله؛ أو سيهاجمنا، فسنرد بقوة".

وشدد على أن "ما حدث للنظام السابق سيحدث لهذا النظام".

وأكد نتنياهو: "ليست لدينا أي نية للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، لكن من الواضح أن لدينا نية للقيام بما هو ضروري لضمان أمننا".

وتابع: "في هذا الإطار، أذنت للقوات الجوية بقصف القدرات العسكرية الاستراتيجية التي تركها الجيش السوري، حتى لا تقع في أيدي الإرهابيين".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن، الثلاثاء، أنه ورئيس الوزراء نتنياهو أوعزا للجيش بإقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.

وقال كاتس خلال زيارة لقاعدة بحرية في مدينة حيفا الشمالية: "مع رئيس الوزراء، أصدرنا تعليمات للجيش الإسرائيلي بإقامة منطقة خالية تماما من السلاح والتهديدات الإرهابية في جنوب سوريا من دون تواجد إسرائيلي دائم".

وبحسب الوزير فإن الهدف من إنشاء المنطقة هو "منع الجماعات الإرهابية من تنظيم نفسها في سوريا".

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش استهدف السفن الحربية السورية في غارات ليلية.