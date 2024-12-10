وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن داعش أعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامنا مع سقوط الأسد.

وأفاد المرصد بأن تنظيم داعش "أعدم 54 عنصرا من قوات النظام قرب كازية (محطة وقود) في منطقة السخنة في بادية حمص".

وأشار إلى أن "خلايا التنظيم اعتقلت العناصر الفارّين من الخدمة العسكرية في البادية ودير الزور أثناء انهيار نظام" الأسد.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية سابرينا سينغ قد قالت في وقت سابق الثلاثاء لـ"سكاي نيوز عربية"، إن تقييم الولايات المتحدة مستمر لما يحصل في سوريا.

وأكدت سينغ أن "هناك مخاطر يمكن أن تحصل في سوريا ويجب ملء الفراغ هناك".

وأضافت: "قلقون من عودة نشاط داعش في سوريا ونواصل التصدي لذلك".