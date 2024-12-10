وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ردا على أسئلة الصحفيين حول هذه المسألة: "سندرس الأمر، وسننتظر حتى تتوفر الشروط المناسبة".

وأغلقت تركيا سفارتها في مارس 2012 بسبب "تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الإثنين، إعادة فتح معبر حدودي مغلق منذ 2013 لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتوجه لاجئون سوريون مقيمون في تركيا إلى المعابر الحدودية في جنوب البلاد عائدين إلى بلادهم بعد إعلان سقوط بشار الأسد الأحد إثر دخول فصائل معارضة، دمشق.

وقال أردوغان الإثنين: "أعتقد أن رياح التغيير القوية التي تهب على سوريا ستعود بالفائدة على كل السوريين، خصوصا اللاجئين. تزامنا مع استعادة سوريا استقرارها، ستزيد عمليات العودة الطوعية. سينتهي توق السوريين للعودة إلى بلدهم الأم منذ 13 عاما".