وقال كاتس خلال زيارة لقاعدة بحرية في مدينة حيفا الشمالية: "مع رئيس الوزراء، أصدرنا تعليمات للجيش الإسرائيلي بإقامة منطقة خالية تماما من السلاح والتهديدات الإرهابية في جنوب سوريا من دون تواجد إسرائيلي دائم".

وبحسب الوزير فإن الهدف من إنشاء المنطقة هو "منع الجماعات الإرهابية من تنظيم نفسها في سوريا".

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش استهدف السفن الحربية السورية في غارات ليلية.

وقال كاتس: "الجيش الإسرائيلي عمل في سوريا في الأيام الأخيرة لضرب وتدمير القدرات الاستراتيجية التي تهدد دولة إسرائيل".

وقد نفذت البحرية الليلة الماضية عملية لتدمير الأسطول السوري بنجاح كبير".

وحذر الوزير زعماء سوريا الجدد من اتباع "نهج الأسد" حيال تل أبيب.