وبحسب ما أفادت به وكالة "بنا": "في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية للقمة العربية، تتابع وزارة الخارجية عن كثب تطورات الأحداث التي تشهدها الجمهورية العربية السورية الشقيقة، للاطمئنان على الأوضاع في البلاد، في إطار حرصها على سيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها وسلامة شعبها".

⁠وأعربت الوزارة عن "تمنيات مملكة البحرين للشعب السوري الشقيق بدوام الأمن والسلام والنماء والازدهار"، مؤكدة "مساندة المملكة لتطلعات الشعب السوري الشقيق للأمن والاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة".

وسيطرت الفصائل المسلحة السورية على العاصمة دمشق فجر يوم الأحد الماضي بعد مغادرة الرئيس بشار الأسد إلى خارج البلاد.