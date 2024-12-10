وأضاف في إجابة على سؤال لـ"سكاي نيوز عربية": "نواصل إحصاء من يعود من اللاجئين السوريين، وسوف نعلن عن الأرقام لاحقاً، اعتباراً من الآن نقول للاجئين السوريين وداعاً بطريقة جميلة".

ومن بين الأهداف الملحة لأنقرة عودة نحو 3 ملايين لاجئ سوري إلى بلادهم بعد أن فروا إلى تركيا خلال الحرب، وكثير منهم جاؤوا من حلب.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن سوريا يجب أن يحكمها شعبها، وذلك عقب الاطاحة بنظام بشار الأسد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وتبدو المرحلة الانتقالية في سوريا مليئة بالتحديات والفرص على حد سواء، الإجماع بين الخبراء يتمحور حول ضرورة بناء دولة حديثة تعتمد على الوطنية والشمولية، مع الالتزام بالشرعية الدولية.

ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى قدرة الأطراف الفاعلة، بما فيها هيئة تحرير الشام، على تحقيق هذه الرؤية في ظل تعقيدات المشهد السياسي والأمني.