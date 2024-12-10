وذكر مراسل سكاي نيوز عربية أن سلاح البحرية الإسرائيلي نفذ الليلة الماضية عملية وصفت بالاستراتيجية وواسعة النطاق ضد البحرية السورية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فقد دمرت البحرية الإسرائيلية عددا كبيرا من السفن في مينائي البيضا واللاذقية بالاضافة إلى مخازن صواريخ بحر بحر.

ووفق مسؤولين أمنيين في إسرائيل فإن الهدف من العملية هو "منع وقوع القدرات والمعدات العسكرية في أيدي عناصر وصفتها بالمعادية".

يأتي هذا ضمن عملية واسعة النطاق دمر خلالها سلاح الجو الإسرائيلي قواعد وطائرات سورية كطائرات طراز ميغ 29 وسوخوي ومروحيات في قواعد في جميع أنحاء سوريا.

كما تم تدمير الصواريخ المتطورة المضادة للدبابات وصواريخ أرض جو وصواريخ جو جو وأنظمة مضادة للطائرات وصواريخ استراتيجية مضادة للطائرات في دمشق ومحيطها.