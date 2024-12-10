وأضافوا أن هجوما جويا إسرائيليا الليلة الماضية تسبب في مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في بيت حانون شمال غزة، حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عملية عسكرية منذ أكتوبر.

وتسببت غارة جوية أخرى على منزل في مخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة في مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص.

وقال مسعفون والدفاع المدني الفلسطيني إن الغارة أسفرت عن إصابات، وقتلت غارة أخرى شخصين في رفح بجنوب القطاع.

وقال سكان إن قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلت 6 صيادين فلسطينيين في مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة كانوا يحاولون التوجه إلى البحر المتوسط في وقت سابق من الثلاثاء.

وشن مسلحون من حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة في غزة، بحسب إحصاءات إسرائيلية.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية التي جاءت ردا على هجوم حماس تسببت في مقتل أكثر من 44700 فلسطيني منذ ذلك الحين.