وتداول رواد مواقع التواصل الفيديو الذي عكس حالة فرح الشبان والجهات المهنية الباحثة عن الأبواب السرية للوصول إلى معتقلين احتجزهم النظام السوري تحت الأرض.

وسيطرت فصائل المعارضة المسلحة على سجن صيدنايا بعد بدء دخولها إلى العاصمة السورية دمشق قبيل إعلان سقوط بشار الأسد.

وأفرجت الفصائل المسلحة عن عدد كبير من السجناء منذ السيطرة على السجن، لكن المعلومات تحدثت أن هناك الكثير من المعتقلين الموجودين في أقبية سرية شديدة الحماية يصعب الوصول إليها.

وكان عضو مجلس إدارة الدفاع المدني السوري عمار السلمو قد قال في لقاء مع "سكاي نيوز عربية": "بالنسبة لسجن صيدنايا، أرسلنا فرقا من حمص وحماة وحلب ويعملون بأجهزة قادرة على اختراق الجدران وحاولنا فتح بعضها".