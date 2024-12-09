وقال الأمين العام للحزب إبراهيم الحديد، في بيان: "سنبقى داعمين لمرحلة انتقالية في سوريا هادفة للدفاع عن وحدة البلاد أرضا وشعبا ومؤسسات ومقدرات".

وكان الحزب فاز في يوليو بغالبية مقاعد مجلس الشعب.

وأعلنت الفصائل المسلحة، الإثنين، أن قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني بحث مع رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي "تنسيق انتقال السلطة".

من جانبه، قال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة يوسف صباغ، الإثنين، إن المجلس "مستعد لتقديم أي مساعدة لتحقيق انتقال سلس".

وذكر حمودة يوسف صباغ، في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن "الأمر في سوريا يسير نحو فرض الأمن والأمان لجميع السوريين".