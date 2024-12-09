وكتبت الأسد تحت الصورة: "رغم أنف بائع العائلة والوطن عاشت سوريا حرة أبية".

وشكل تعليقها حالة من الصدمة على اعتبار أنها كانت جزءا لا يتجزأ من العائلة الحاكمة.

ولم يعرف حتى الآن مصير ماهر الأسد وإلى أين اتجه بعد سقوط حكم أخيه.

وكانت المعارضة المسلحة السورية قد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لما قالت إنه سرداب تحت منزل ماهر الأسد.

وأظهر الفيديو مرافق سرداب وممرات سرية حصنت مداخلها بأبواب من الحديد تحت الأرض داخل منزل ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة بالجيش السوري.

وقال الشخص الذي التقط الفيديو إن السرداب يقع في الطابق الثاني تحت الأرض وإنه يضم غرفا ومكاتب محصنة إلى جانب العثور على علب فارغة خاصة بالأسلحة والساعات.