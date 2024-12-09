وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، ردا على سؤال لـ"سكاي نيوز عربية" خلال مؤتمر صحفي: "استخدمنا قاذفات الـB52 ضد داعش لتوجيه رسالة لهم بأننا سنسحقهم إذا حاولوا استغلال التطورات في سوريا".

وفيما يخص هيئة تحرير الشام، فأوضحت سينغ: "ما نزال نعتبر أن هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية بحسب تقييمنا، ورفعها عن لائحة الإرهاب هو قرار سياسي".

وأضافت: "لدينا أجهزة توصل رسائلنا عبر وسطاء إلى هيئة تحرير الشام، لكن لا نتصل بهم مباشرة".

وتابعت: "قلقون من سقوط أسلحة كيميائية في أيدي جماعات سورية قد تستخدمها ضدنا أو ضد شركائنا في المنطقة".

وأبرزت: "القوات الروسية ما تزال في سوريا ولم نرصد اي تغيير في حجمها".

وأردفت قائلة: "أمام السوريين فرصة لبناء دولة لكننا نرى الكثير من الريبة حيال الفترة المقبلة.. نحن نرصد ونراقب تحركات الفصائل المسلحة في سوريا عن قرب".