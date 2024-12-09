وقالت حماس في بيان: "تبارك حركة حماس للشعب السوري الشقيق نجاحه في تحقيق تطلعاته نحو الحرية والعدالة، وندعو كل مكونات الشعب السوري إلى توحيد الصفوف، ومزيد من التلاحم الوطني".

وأضاف: "إننا في حركة حماس وشعبنا الفلسطيني نقف بقوة مع الشعب السوري العظيم، ونؤكد على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وعلى احترام الشعب السوري وإرادته واستقلاله وخياراته السياسية".

وتأتي تصريحات حماس بعد يوم من وصول الفصائل المسلحة إلى دمشق، وإطاحتها بحكومة الرئيس بشار الأسد التي استمرت حوالي ربع قرن.