وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الاستيلاء يعد "انتهاكا صارخا" لسيادة سوريا، و"مخالفة صريح لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974".

وأضافت: "تؤكد مصر على أن الممارسات الإسرائيلية تخالف القانون الدولي وتنتهك وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتعد انتهازا لحالة السيولة والفراغ في سوريا لاحتلال مزيد من الأراضي السورية لفرض أمر واقع جديد على الأرض بما يخالف القانون الدولي".

وتابعت: "تطالب مصر مجلس الأمن والقوى الدولية بالاضطلاع بمسؤوليتها واتخاذ موقف حازم من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، بما يضمن سيادتها على كامل أراضيها".

وكان الجيش الإسرائيلي استولى على المنطقة العازلة في الجولان. وأفادت وسائل إعلام سورية، الإثنين، بـ"تقدم الاحتلال الإسرائيلي" بريا بالتزامن مع قصف درعا في جنوب البلاد

كما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين كبار أن الجيش الإسرائيلي يدرس مواصلة التغلغل في سوريا لتوسيع المنطقة العازلة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال إن إسرائيل "ليست لديها مصلحة في التدخل في الشؤون الداخلية السورية بل تهتم فقط بالدفاع عن مواطنيها".

وأضاف أن السيطرة على المنطقة العازلة على طول الحدود مع سوريا هي "خطوة محدودة ومؤقتة".