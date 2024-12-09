وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه :"ضربت طائرة مسيرة الطابق الـ 15 من مبنى سكني في يفنه صباح اليوم ولحق دمار كبير بشقتين"، مشيرة إلى وصول قوات كبيرة إلى مكان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بورود "تقارير عن سقوط هدف جوي مشبوه في منطقة مدينة يفنه. ولم يتم تفعيل أي تحذير".

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية نجمة داود الحمراء إنه لم تقع إصابات.

وأشارت قوات الإطفاء والإنقاذ، التي وصلت إلى مكان الحادث، إلى وقوع أضرار جسيمة في شقتين.

ونقل موقع 0404 الإسرائيلي عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله :"يبدو أن الطائرة المسيرة التي أصابت مبنى في يفنه قد انطلقت من اليمن" ، مشيرا إلى أنه يجري التحقيق في الحادث.

هذا وتدرس إسرائيل شن هجوم على جماعة الحوثي في اليمن بعد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاهها خلال اليومين الماضيين وفقا لما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية كان 11.

ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الجيش الإسرائيلي يدرس شن هجوم كبير في اليمن.

وبحسب الهيئة فإن المؤسسة الأمنية في إسرائيل ترى أن الميليشيات في العراق خفضت هجماتها خلال الأسبوع الماضي بينما يواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ، لذلك من الضروري نقل رسالة "أكثر إيلاما".