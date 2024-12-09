ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الجيش الإسرائيلي يدرس شن هجوم كبير في اليمن.

وبحسب الهيئة فإن المؤسسة الأمنية في إسرائيل ترى أن الميليشيات في العراق خفضت هجماتها خلال الأسبوع الماضي بينما يواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ، لذلك من الضروري نقل رسالة "أكثر إيلاما".

وتابعت الهيئة أن شهر يوليو الماضي شهد مقتل إسرائيلي في تل أبيب بسبب طائرة مسيرة أطلقت من اليمن.

ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 200 صاروخ كروز وطائرة بدون طيار من اليمن منذ بدء الحرب في قطاع غزة.