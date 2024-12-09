وجاءت تعليقات هاليفي، التي أدلى بها أمام مجندين جدد، بعد أن نشرت إسرائيل جنودا في منطقة عازلة منزوعة السلاح في مرتفعات الجولان، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد من جانب فصائل مسلحة معارضة.

وسيطرت القوات الإسرائيلية، يوم الأحد، أيضا على الجانب السوري من جبل الشيخ في مرتفعات الجولان.

وأوضح هاليفي أن "القوات البرية تخوض معارك على أربع جبهات: ضد الإرهاب في الضفة الغربية، وفي غزة، وفي لبنان، وفي الليلة الماضية قمنا بنشر قوات داخل الأراضي السورية".

وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق بأن الأوامر صدرت للقوات بالتمركز "في المنطقة العازلة وعدة أماكن أخرى ضرورية لمهام الدفاع."

وأضاف نتنياهو "لن نسمح لأي قوة معادية بأن تتمركز على حدودنا"، مشددا على أن إسرائيل مهتمة بإقامة "علاقات حسن جوار" مع سوريا.

وفي سياق متصل، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يدرس استمرار التوغل في الأراضي السورية لتوسيع المنطقة العازلة في الجولان.

وكانت إسرائيل قد استولت على مرتفعات الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، إلا أنه لم يتم الاعتراف بهذا الاحتلال دوليا، باستثناء الولايات المتحدة.