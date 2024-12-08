وقال المصدر لوكالة تاس: "المسؤولون الروس على تواصل مع ممثلين عن المعارضة السورية المسلحة، حيث قدم قادتها ضمانات لحماية القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية الروسية على الأراضي السورية".

وكانت وحدات المعارضة السورية المسلحة قد شنت هجومًا واسع النطاق على قوات الحكومة السورية في محافظتي حلب وإدلب في 27 نوفمبر. وبحلول 7 ديسمبر، تمكن معارضو الرئيس السوري بشار الأسد من السيطرة على عدة مدن كبيرة، بما في ذلك حلب، وحماة، ودير الزور، ودرعا، وحمص.

وفي صباح الأحد، دخلت قوات المعارضة إلى دمشق بعد اسبوعين من الزحف، وانسحبت القوات الحكومية من المدينة. عقب محادثات داخلية سورية، تخلى الرئيس الأسد عن منصبه وفرّ من البلاد

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