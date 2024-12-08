وقال الشرع للتلفزين السوري: "أحذر من الفوضى التي خلقها هروب بشار الأسد المفاجئ من دون أي محاولة رسمية لنقل السلطة".

ونقلت رويترز عن ضابطين بالجيش السوري لرويترز، إن بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة، في وقت مبكر من صباح الأحد، بالتزامن مع إعلان الفصائل المسلحة الإطاحة بحكمه الذي استمر 24 عاماً.

وأفاد مصدر في الكرملين مساء الأحد، بأن الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو.

وحسب وكالة تاس للأنباء فإن روسيا قدمت إلى بشار الأسد وعائلته حق اللجوء.

ولم يتحدث الأسد على العلن منذ التقدم المفاجئ الذي أحرزته الفصائل قبل أسبوع، عندما سيطرت على حلب بالشمال في هجوم مباغت، قبل السيطرة على عدد من المدن وسط انهيار خطوط المواجهة. ولا يزال مكان وجوده ومكان زوجته أسماء وابنيهما غير معلوم.