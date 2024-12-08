وأظهر الفيديو مرافق سرداب وممرات سرية حصنت مداخلها بأبواب من الحديد تحت الأرض داخل منزل ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة بالجيش السوري.

وقال الشخص الذي التقط الفيديو أن السرداب يقع في الطابق الثاني تحت الأرض وأنه يضم غرفا ومكاتب محصنة إلى جانب العثور على علب فارغة خاصة بالأسلحة والساعات.

وقد دخلت عناصر المعارضة المسلحة، إلى منزل ماهر الأسد في دمشق بعد الإعلان عن سقوط نظام بشار الأسد والسيطرة على دمشق، فجر الأحد.

كما تجولت مجموعات من السوريين في أرجاء قصور الرئيس بشار الأسد، وتنقلوا من غرفة إلى أخرى ووقفوا لالتقاط صور.

ولم يعرف حتى الآن مصير ماهر الأسد وإلى أين اتجه بعد سقوط حكم أخيه.