وخلال مؤتمر صحفي في الدوحة، أشار فيدان إلى أن الشعب السوري ليس في وضع يسمح له بإعادة البناء بمفرده، مشددًا على أن الجهات الدولية الفاعلة والقوى الإقليمية يجب أن تتصرف بحكمة لضمان سلامة الأراضي السورية.

كما حذر من السماح للمنظمات الإرهابية باستغلال الوضع الراهن.

وعند سؤاله عن مكان تواجد الأسد، قال فيدان إنه لا يستطيع التعليق على الأمر، لكنه يعتقد أن الأسد خارج البلاد. وأضاف أن تركيا لم يكن لديها أي تواصل مع الأسد، رغم دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لإجراء محادثات تهدف إلى تطبيع العلاقات.

وقال وزير الخارجية التركي إنّه بات بوسع ملايين السوريين الذين فرّوا من بلادهم جراء النزاع، العودة إلى ديارهم بعدما أعلنت فصائل المعارضة إسقاط الرئيس بشار الأسد.