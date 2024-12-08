وقال قائد قوات الحدود العراقية خير الله عيسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إننا نطمئن القيادات والمواطنين بأن الوضع على الحدود مع سوريا مؤَمَّن بالكامل، ولدينا 4 موانع: خنادق وسواتر ترابية ومانع سلكي قنفذي وجدار إسمنتي بارتفاع 3 أمتار ونصف المتر".

وأضاف أن "القوة المتحكمة في المعبر مكونة من 4 ألوية و6 أفواج احتياط، وممتدة على طول الحدود وفوج مشاة احتياط، مع وجود الحشد الشعبي في العمق"، مؤكدا أنه "لا يمكن خرق الحدود بأي شكل من الأشكال، والمنفذ مغلق".

وتابع عيسى: "نحن بكامل الاستعداد والتأهب لأي احتمالات والحدود جميعها مراقبة بالكاميرات التي وصل عددها الى 105 كاميرات".

وأكد القائد العسكري العراقي: "لا نحتاج إلى تعزيز القوات المتواجدة على معبر القائم الحدودي، والأسلحة كافية ولن يكون هناك خرق".

وأفادت "واع"، أن "معبر القائم الحدودي مغلق بشكل كامل، والحدود العراقية مؤَمَّنة ولا يسمح بالدخول والخروج من هذا المعبر"، مشيرة إلى أنه "في الجانب السوري لا توجد أي قوات من المعارضة المسلحة أو ما تبقى من قوات النظام السوري".

وأضافت: "هناك تحصينات أمنية في الشريط الحدودي بالجانب العراقي، كما تم نشر عدد من الكاميرات الحرارية التي تهدف لتعزيز الحدود وتأمينها وأصبحت الحدود مؤمنة بشكل كامل".

وكانت الفصائل المسلحة السورية أعلنت في وقت سابق من الأحد دخولها دمشق، وسقوط نظام الأسد الذي فر إلى جهة غير معلومة.