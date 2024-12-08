وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "رحل الأسد. فر من بلاده. لم تعد روسيا، روسيا، روسيا، بقيادة فلاديمير بوتين، مهتمة بحمايته بعد الآن".

وأضاف: "لم يكن هناك سبب لوجود روسيا هناك في المقام الأول. لقد فقدوا كل اهتمامهم بسوريا بسبب أوكرانيا، حيث يوجد حوالي 600 ألف جندي روسي جريحا أو قتيلا، في حرب لم يكن ينبغي لها أن تبدأ أبدا، وقد تستمر إلى الأبد".

وتابع "روسيا وإيران في حالة ضعف الآن، واحدة بسبب أوكرانيا والاقتصاد السيئ، والأخرى بسبب إسرائيل ونجاحها في القتال".

ودعا ترامب إلى "وقف فوري لإطلاق النار" والشروع في مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتب: "يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار ويجب الشروع في مفاوضات. لقد فقدت الكثير من الأرواح عبثا، ودُمرت الكثير من الأسر، وإذا استمر هذا فقد يتحول إلى شيء أكبر، وأسوأ بكثير"، مضيفا أن أوكرانيا خسرت 400 ألف جندي "على نحو عبثي"، و"عددا أكبر بكثير من المدنيين".

والسبت حذر ترامب من التدخل الأميركي في سوريا، قائلا إن هذه البلاد "فوضى" و"ليست صديقة لنا".

وأضاف على منصته "تروث سوشال"، أن "هذه ليست معركتنا".