وأضاف قرقاش: "الأدوار الدفاعية والعسكرية ينبغي ألا تكون تحت سيطرة الجماعات المسلحة، يجب عدم السماح للأطراف غير الحكومية باستغلال الفراغ السياسي".

وأكد على أن الأحداث الجارية في سوريا مؤشر على الفشل السياسي، مشيرا إلى أن آخر 24 ساعة أظهرت أن المنطقة لا تزال تمر بأوقات عصيبة ومتوترة.

وتابع: "علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث في سوريا بعد ذلك، الحل هو دولة يمكن الوثوق بها".

ولفت المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن مصدر الخوف الرئيسي هو سلامة أراضي سوريا التي لا تزال تحت التهديد.

وقال قرقاش إن "تفكير الردع الإيراني تحطم بسبب الأحداث في غزة ولبنان وسوريا، لكن إيران لا تزال طرفا مهما بالمنطقة".

وتابع: "علينا أن نستغل هذه اللحظة للتحدث مع إيران بشأن المنطقة".

وأشار إلى أن الصورة في ما يتعلق بسلامة أراضي سوريا لا تزال "ضبابية" للغاية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن الأحد، أن الرئيس بشار الأسد "غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة".

ويتناغم إعلان المرصد مع ما قاله ضابطان كبيران بالجيش السوري لـ"رويترز"، الأحد، أن الأسد غادر البلاد على متن طائرة.

وأعلنت الجماعات المسلحة سيطرتها على العاصمة دمشق فجر الأحد بعد ساعات من سيطرتها على حمص.