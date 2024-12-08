وظهر في الفيديو أحد المسلحين من داخل مطار المزة إلى جانب طائرة هليكوبتر، بعد انسحاب القوات الحكومية منه.

ومطار المزة العسكري منشأة استراتجية للقوات الجوية السورية تقع بحي المزة في دمشق، وتعلب دورا مهما في توزيع الإمدادت العسكرية في البلاد.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الفصائل إلى دمشق منذ عام 2018، عندما استعادت القوات السورية مناطق في ضواحي العاصمة بعد حصار استمر سنوات.

وأعلنت الفصائل المسلحة فجر الأحد، أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر البلاد. وقالت الفصائل في رسائل نشرتها عبر تطبيق "تلغرام"، ما اعتبرته "نهاية هذه الحقبة المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا".