يأتي ذلك بعد ساعات من دخول قوات مسلحة لدمشق، بعد تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

ومن المتوقع أن تتجه الفصائل المسلحة للسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون لإعلان السيطرة على سوريا.

وقال مسلحون لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إنهم دخلوا دمشق بينما أفاد سكان العاصمة بسماع أصوات إطلاق نار.

كما أعلن المسلحون أنهم دخلوا سجن صيدنايا العسكري شمال العاصمة وأخرجوا السجناء هناك.

وقالت الفصائل في رسالة نشرتها على تطبيق تلغرام: "بدأت قواتنا دخول العاصمة دمشق"، في وقت تحدث سكان لوكالة فرانس برس عن سماع رشقات رصاص كثيفة في شوارع العاصمة.

ومن جهتها، قالت محطة "سي إن إن" الأميركية إن التنظيمات المسلحة دخلت دمشق فجر الأحد، مع انهيار الدفاعات في العاصمة.