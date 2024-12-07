وذكرت القيادة في بيان لها أن الشعب السوري يواجه منذ عدة أيام، وخاصة منذ صباح اليوم، ما وصفته بـ"حرب إعلامية وإرهابية ممنهجة".

وأوضحت القيادة أن هذه الحرب "تهدف إلى زعزعة أمن الوطن والمواطنين، ونشر الفوضى والذعر بما يخدم الأجندة العدوانية".

وأشارت القيادة إلى أن "المنصات الإعلامية التابعة للإرهابيين لم تتوقف عن نشر الفيديوهات المضللة والأخبار الكاذبة بشأن الأحداث التي تشهدها سوريا على امتداد الجغرافيا الوطنية".

ودعت القيادة العامة المواطنين إلى "توخي الحذر من هذه الحملة الإعلامية، مؤكدة على ضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، ورفض الانصياع لمحاولات بث الفتنة والتأثير على استقرار البلاد".

وقال الجيش إنه يعزز خطوط انتشاره في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية، منعا لوقوع أية حوادث، مضيفا أنه يواصل تنفيذ "عمليات نوعية" في أرياف حماه وحمص وريف درعا الشمالي.