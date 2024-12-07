وقال في تصريحات للصحفيين خلال منتدى الدوحة السنوي بقطر، إن المحادثات في سويسرا ستناقش تنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي دعا إلى عملية سياسية بقيادة سورية.

وكان القرار 2254، الذي تم اعتماده في عام 2015، قد دعا إلى إنشاء هيئة حاكمة انتقالية، تليها صياغة دستور جديد، وتنتهي بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأكد بيدرسن أن الحاجة إلى انتقال سياسي منظم "لم تكن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى مثلما هى الآن" مشيرا إلى أن الوضع في سوريا يتغير كل لحظة.