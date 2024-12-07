وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر بالجيش السوري والمعارضة بأن الفصائل المسلحة دخلت مدينة حمص الرئيسية من الشمال والشرق.

من جانبه أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بانسحاب قوات الجيش السوري من محيط مدينة حمص.

وكان مدير برنامج سوريا في معهد الشرق الأوسط تشارلز ليستر قد قال إنه: "إذا سقطت حمص فإن دمشق سوف تنقطع عن الساحل، مما يؤدي فعليا إلى فصل ما تبقى في قبضة الحكومة إلى قسمين".

ويبلغ عدد سكان حمص أكثر من 1.4 مليون نسمة، وتقع المدينة على الطريق السريع "إم 5" في سوريا، وعلى بعد نحو 40 كيلومترا جنوبي حماة، التي سيطرت عليها الفصائل يوم الخميس، كما تبعد قرابة 144 كيلومترا إلى الشمال من دمشق، الهدف النهائي لهجوم الفصائل المسلحة.

والأسبوع الماضي سيطرت الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام بسرعة على مدينة حلب، ثم تحركت للسيطرة على حماة.